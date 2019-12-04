هل انفصلت نسليهان أتاغول عن زوجها قادير دوغلو؟

متابعة بتجــــــــــرد: ترددت العديد من الأخبار التي تفيد بأن النجمة التركية ​نسليهان أتاغول​ قد انفصلت عن زوجها النجم التركي ​قادير دوغلو​، إثر خلاف وقع بينهما بسبب إهمالها له، الأمر الذي نفته نسليهلن واصفة هذه الأخبار بالعارية عن الصحة، مستغربة أيضًا سبب اطلاق هذه الإشاعة.

وأضافت نسليهان أنهما مشغولان حاليًا بأعمالهما الجديدة، وعلاقتهما ممتازة.

الجدير ذكره أن نسليهان أتاغول عبّرت مؤخرًا أيضًا عن انزعاجها من الشائعات المتداولة حديثًا، حول خلافات شديدة بينها وبين زوجها النجم التركي قادير أوغلو بسبب تدخله في مسلسلها الجديد “ابنة السفير”، وطلبه من الشركة المنتجة أن تحذف بعض المشاهد الساخنة التي جمعتها مع النجم التركي أنجين أكيوريك.