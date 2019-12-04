جان يامان يُحرج المذيعة على الهواء: “لنذهب إلى الغرفة الخلفية”

متابعة بتجـــــــــرد: أثار النجم التركي ​جان يامان​ جدلًا كبيرًا خلال استضافته في برنامج اسباني، اذ أن المذيعة سألته: “كيف يمكنك أن تثبت لنا أنك أتيت من هذه الدنيا؟” ، ليرد عليها جان بشكل وقح قائلًا: “لنذهب للغرفة الخلفية كي اثبت لك”.

هذا الجواب كان كفيلا لتحرّك رواد مواقع التواصل الاجتماعي في تركيا واسبانيا، معتبرين أن عليه تعلّم الإجابة على الأسئلة بشكل مهذّب، خاصةً أن ردّه يحمل تلميحات جنسية واضحة وهو ما استفز عدد كبير من الناشطين.

ولا يعتبر هذا التصريح الذي يتطرق فيه جان يامان إلى “الجنس” حيث كشف مؤخرًا عن أسرار حول علاقته الجنسية مع ديميت أوزديمير.

ومن المعروف أن جان يامان يعتبر من أشهر الممثلين الأتراك، وكسب جماهيرية واسعة في السنوات الأخيرة وتحديدًا بعد النجاح الكبير الذي حققه مسلسله “الطائر المبكر” في تركيا والبلدان الأوروبية والوطن العربي.