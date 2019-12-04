رسائل قديمة للأميرة ديانا تكشف حسّها الفكاهي مع الناس العاديين

متابعة بتجـــــــــــرد: كشفت الأميرة ديانا عن مغامرات الأمير ويليام وهاري خلال فترة عيد الميلاد، إذ كانا يبحثان عن الهدايا في كلّ أرجاء قصر كينسينغتون.

ووفقاً لموقع The Mirror البريطاني، سلّمت الأميرة رسالة مكتوبة بخط يدها إلى صديقتها آيفي وودوارد في العام 1990، في زيارةٍ لها إلى المستشفى في شهر كانون الأوّل من ذلك العام.

ويُذكر أن الأمّان التقا عندما كانت ديانا تزور الأمير تشارلز في المستشفى حيث كان يعالَج من كسرٍ في ذراعه جرّاء حادث لعبة البولو، في حين كان ابن السيّدة وودوارد في غيبوبة بعد حادث دراجة ناريّة.

وعندما تحسّنت حالة دين وعاد إلى المنزل في كانون الأوّل 1990، كتبت ديانا رسالة بعنوان “من أم إلى أخرى” لاضطلاع السيّدة وودوارد حول وضع عائلتها.

وفي التفاصيل، كتبت ديانا: “لقد كنت أفكر بك كثيراً طوال فترة عيد الميلاد. ولقد سررت كثيراً بمعرفة أنّ دين تحسّن وذلك بفضل إرادتك وإيمانك لاسترجاع حالته الصحيّة الكاملة”. وطلبت منها عدم القلق حيال وضع عائلتها، الذي كان صعباً آنذاك.

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ويُذكر أنّ الرسالة هذه ستُعرض للبيع في “مزاد لورانس العلني”، إضافةً إلى رسالة أخرى تكشف عن حس الأميرة الفكاهي. ويُقدر بيع كلّ منهما بمبلغ 3 آلاف جنيه إسترليني.

وتجدر الإشارة إلى أنّ الرسالة الثانية موجّهة إلى الحارس الشخصيّ للزوجين الملكيين، الرقيب رونالد لويس، لتشكره على مساعدته أثناء رحلتهم إلى لاغوس، نيجيريا، في آذار 1990.

فكتبت: “كان من الصعب عليك التنقل مع الحقائب في ظروف مناخيّة كهذه، فلا بدّ أنّه كان كابوساً لك. لذا زوجة الأمير تشكرك”.

وقالت سارة وارد، من “مزاد لورانس العلني”، إن المجموعة تُظهر العلاقة الطيّبة التي كانت تربط الأميرة ديانا بالناس العاديين.