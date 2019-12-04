نيكولا معوض يدعم الحملة الوقائية ضدّ الـ AIDS: “هذا دورنا جميعاً”

متابعة بتجـــــــــرد: إيماناً منه بأهمية دور المجتمعات في إحداث التغيير، ولدعمه المستمر في مناهضة العنف ضد المرأة بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا، يقوم الممثل نيكولا معوض بدعم ومناصرة الحملة العالمية لمكافحة “فيروس نقص المناعة البشري –الإيدز”، الذي يقوم بها برنامج الأمم المتحدة المشترك لمكافحة المرض في مصر في شهر كانون الأول من كل عام.

وأطلقت الصفحة الرسمية للحملة فيديو يظهر فيه معوض وهو يستنكر جميع أشكال العنف والتمييز التي تواجهها المرأة في الوطن العربي، وضمّ صوته إلى صوت كل امرأة وفتاة، وشدّد على ضرورة القيام بالفحص الطبي الوقائي لكل فتاة – سيدة، وضرورة مشاركتهن في صناعة القرارات المصيرية المتعلّقة بحياتهن، واختتم الفيديو قائلاً: “الدور ليس دور المرأة وحدها، بل دورنا جميعاً”.

على صعيد آخر، يواصل نيكولا معوض تصوير مشاهده في مسلسل “العودة” مع الممثلة اللبنانية ​دانييلا رحمة​. ويكثّف المخرج ايلي السمعان ساعات التصوير حاليًا للإنتهاء من كافة مشاهد العمل في أقرب وقت ممكن.

مسلسل “العودة” من بطولة دانييلا رحمة، نيكولا معوض، رودريغ سليمان، وعدد كبير من الممثلين اللبنانيين، اخراج ايلي السمعان وانتاج ايغل فيلمز.