الكشف عن أسماء المرشحين لجوائز السينما العربية ACA.. وهذه القائمة كاملة

متابعة بتجـــــــــــرد: أعلنت مؤسسة ديرجست للطباعة والنشر والتوزيع، المالكة والمنظمة لجوائز السينما العربية في نسختها الثالثة عن القائمة القصيرة للمرشحين بالفوز في جوائز الـACA وذلك عن الأفلام التي تم عرضها خلال عام ٢٠١٩، وقد جاءت القائمة على الشكل التالي: أفضل ممثلة دور أول: شيرين رضا “الضيف”

غادة عادل “كازبلانكا”

هند صبرى “الفيل الأزرق ٢”

امينة خليل “١٢٢”

روبي “الكنز”

منة شلبي “خيال مآتة” أفضل ممثل دور أول: أحمد عز “الممر”

أحمد عز “ولاد رزق ٢”

أمير كرارة “كازابلانكا”

أحمد حلمي “خيال مآتة”

كريم عبد العزيز “الفيل الأزرق ٢”

خالد الصاوي ” الضيف” أفضل ممثل دور كوميدي أحمد حلمي “خيال مآتة”

بيومي فؤاد “نادي الرجال السري”

كريم عبد العزيز “نادي الرجال السري”

ماجد الكدواني “نادي الرجال السري” أفضل ممثلة دور كوميدي: غادة عادل “نادي الرجال السري”

منة شلبي “خيال مآتة”

شيماء سيف “اللعبة الامريكاني”

أيتن عامر “ضغط عالي” أفضل ممثل دور ثان: أحمد مالك “الضيف”

أحمد داوود “ولاد رزق ٢”

أحمد الفيشاوي “ولاد رزق٢ ”

إياد نصار ” الممر”

محمد فراج “الممر” أفضل ممثلة دور ثان: أسماء أبو اليزيد “الممر”

شيرين رضا “الفيل الأزرق ٢”

جميلة عوض “الضيف”

نسرين امين “ولاد رزق ٢”

لبلبة “كازبلانكا” أفضل فيلم: الفيل الأزرق ٢

ولاد رزق ٢

الممر

الضيف

كازبلانكا أفضل اخراج: طارق العريان “ولاد رزق ٢؛

مروان حامد “الفيل الأزرق ٢”

شريف عرفة “الممر”

هادي الباجوري “الضيف”

بيتر ميمي “كازبلانكا” أفضل مونتاج: أحمد حافظ “الفيل الأزرق ٢”

أحمد حافظ ” الضيف”

أحمد حمدي “ولاد رزق ٢”

داليا الناصر “الكنز”

فارس عبد الكريم “الممر” أفضل مكياج: طارق مصطفي “الفيل الأزرق ٢”

احمد مصطفي “الممر”

زينب حسن / احمد شوقي “خيال مآتة”

محمد مصطفي “ولاد رزق ٢”

دنيا صدقي / إسلام أليكس “١٢٢” أفضل تصفيف شعر: Advertisements محمد حافظ “الفيل الازرق ٢”

دريق / محمد شمس / هيثم دهب “خيال مآتة”

هيثم دهب “الممر”

هيثم دهب “ولاد رزق ٢”

هيثم دهب “الضيف” أفضل ديكور: محمد عطية “الفيل الازرق٢”

انسي ابو سيف “الكنز”

باسل حسام “الممر”

أحمد فايز “كازبلانكا”

إسلام حسن “نادي الرجال السري” أفضل مونتاج أصوات: أحمد ابو السعد “الممر”

أحمد ابو السعد “الفيل الأزرق٢”

محمد عبيد / احمد عبد الصبور “ولاد رزق ٢”

عمرو علوش “كازبلانكا”

علي عبد الستار “خيال مآتة” أفضل تصوير: مازن المتجول “ولاد رزق ٢”

أحمد المرسى “الفيل الأزرق ٢”

أحمد يوسف “خيال مآتة”

حسين عسر “كازبلانكا”

أيمن ابو المكارم “الممر” أفضل مزج أصوات: أحمد ابو السعد “الممر”

أحمد ابو السعد “الفيل الأزرق ٢”

حسن ابو جبل “ولاد رزق ٢”

طارق علوش “كازبلانكا”

محمد فوزي “خيال مآتة” أفضل موثرات بصرية: Aroma “الفيل الأزرق ٢”

‏Trend VFX “الممر”

‏Cave رامي علاء “نادي الرجال السري”

فيلم “ساعة رضا”

‏Mercury ياسر النجار “ولاد رزق ٢” أفضل موسيقى تصويرية: هشام نزية “الفيل الأزرق ٢”

عمر خيرت “الممر”

أمين ابو حافة “كازبلانكا”

هشام نزية “ولاد رزق”

هشام نزية “الكنز” أفضل سيناريو: أحمد مراد “الفيل الأزرق ٢”

أيمن وتار “نادي الرجال السري”

إبراهيم عيسى “الضيف”

هشام هلال “كازبلانكا”

أماني التونسي “قصة حب” أفضل أغنية: الممر – محمد الشرنوبي – فيلم الممر

لما نقول يا عوم – أصالة / مصطفي حجاج – فيلم ولاد رزق ٢

الأسود راجعة – فيلم ولاد رزق ٢

قرار و خدناة – محمد الشرنوبي – فيلم الممر

اخوات باشوات – مصطفي الدجوي – فيلم ولاد رزق ٢ أفضل تصميم أزياء / ستايليست: ملك ذو الفقار “الممر”

ناهد نصرالله “الفيل ازرق ٢”

ريهام عاصم “ولاد رزق ٢”

مي جلال “كازبلانكا”

ريم العدل “الضيف”

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كانت هذه تفاصيل خبر الكشف عن أسماء المرشحين لجوائز السينما العربية ACA.. وهذه القائمة كاملة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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