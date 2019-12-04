عمرو موسى ينعي شعبان عبد الرحيم: حفر مكانا في قلوب المصريين

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - وصف وزير الخارجية المصري السابق، أمين عام جامعة الدول العربية السابق، عمرو موسى، المغني الشعبي المصري شعبان عبد الرحيم، بأنه " كان مؤديا من نوع خاص".

وتوفي عبد الرحيم، الثلاثاء، عن عمر يناهز 62 عاما، بعد تعرضه لوعكة صحية أُدخل على إثرها إلى المستشفى، واشتهر الراحل بأغنية "بكره إسرائيل وبحب عمرو موسى".

وذكر موسى على موقع تويتر: "رحم الله شعبان عبد الرحيم، كان مصريا طيبا يعيش ويؤدي ويمتع، كان يحب ويكره كما أغنيته الشهيرة، كان مؤديا من نوع خاص، بعض من الفن وبعض من الطرافة المصرية مع قليل من السياسة".

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وتابع: "خليط حفر لشعبان، مع هييييته الشهيرة، مكانا في قلوب المصريين، رحمه الله".

وشُيع جثمان المطرب الشعبي، الثلاثاء، من مسجد السيدة نفيسة في العاصمة المصرية القاهرة، ليدفن في مسقط رأسه بقرية ميت حلفا بمحافظة القليوبية.

وحضر الجنازة العشرات على رأسهم الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، والمطربان محمد الليثي وعبدالباسط حمودة، والفنان محمد الشقنقيري، ومنير مكرم، واللواء ثروت سويلم، والملحن حسن دنيا.