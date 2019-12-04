بوراك أوزجيفيت في الوحل لـ7 ساعات.. كواليس مُشوِّقة عن "المؤسس عثمان"!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - في تقريرٍ عرضته قناة "atv" التركية، كشفت فيه عن كواليس تصوير مسلسل "المؤسس عثمان" الذي يلعب دور البطولة فيه الفنان التركي الشهير بوراك أوزجيفيت.

وأفاد التقرير الذي كشف الكثير من التفاصيل، بأنَّ مشهد سقوط عثمان في الوحل استغرق تصويره ثلاثة أيام، وأنَّ بوراك الذي يلعب دور "عثمان" رفض الاستعانة بـ "دوبلير" لينفّذ المشهد بدلاً منه، مما عرّضه للبقاء في الوحل سبع ساعاتٍ متواصلة ليتم تأدية المشهد، فيما تم تدريب الحصان ليقوم برش الماء عليه مدة أسبوعٍ كاملٍ.

وعلى الرغم من أنه لا يزال في حلقاته الأولى، إلا أنَّ مسلسل "المؤسس عثمان" يحصد الكثير من النجاح، إذ حققت الحلقة الأولى أكثر من 14 مليون مشاهدة، وحصد ما نسبته 15.73 حسب نسب المشاهدة الإجمالية، واكتسح جميع المسلسلات التي عرضت بنفس اليوم.

ويلعبُ فيه النجم التركي بوراك أوزجفيت دور "عثمان" وهو ابن أرطغرل أحد أذكى وأصغر أبنائه ومؤسس الدولة العثمانية، وكان قد بدأ عرضه قبل حوالي أسبوع وتحديدًا في الـ 20 من تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.

وتدور أحداث المسلسل حول "عثمان غازي" مؤسس الدولة العثمانية، وعن قيام الدولة ونقلها من الفقر والضياع إلى القوة والصلابة من قبل عثمان، الذي يخلف أباه بعد وفاته، ويسير على خطاه ليحقق انتصارات عظيمة، ويقوم بإنشاء الدولة العثمانية، كما يعرض الصراعات بين الدولة العثمانية والمغول والتتار والصليبين والفرس والروم.

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وكان بوراك خضع لكثيرٍ من التدريبات النفسية والجسدية والدروس التاريخية، إذ قام بأخذ دروس عن الرماية بالسهام وحركات القتال وركوب الخيل والمبارزة بالسيف، لأكثر من خمس ساعات متواصلة يوميًا على مدار سنة كاملة.

وكذلك خضعت الممثلة وعارضة الأزياء أصليهان كارالار - والتي تلعب دور "مال خاتون" زوجة "غازي عثمان" الأولى، إلى تدريبات مماثلة في القتال والرماية.

وعلى صعيدٍ آخر نشر بوراك أوزجفيت صورة حديث تجمعه بزوجته فهرية أفيجان عبر حسابه على إنستغرام معلقًا عليها بعلامة قلب إلى جانب ذكره لحساب زوجته، لتقوم فهرية أيضًا بنشرها على صفحتها على إنستغرام وتعلّق بعلامة قلب وابتسامة، لتحظى الصورة خلال دقائق من نشرها بكم هائل من الإعجاب والتعليقات والمشاركة.