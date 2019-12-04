معلومات جديدة عن حياة ديما بياعة في عيد ميلادها الـ43

يصادف اليوم عيد ميلاد الفنانة السورية ديما بياعة والتي أكملت اليوم عامها الـ 43، فهي من مواليد 3 ديسمبر 1978، والدتها هي الممثلة مها المصري، أما والدها فهو مدير التصوير حازم بياعة وقد عانت من إنفصالهما في طفولتها. تزوجت "ديما" من النجم تيم الحسن عام 2002 وأنجبت منه طفلين هما ورد وفهد، ولكن إنفصلت عنه عام 2012 وإتهمته بخيانته لها خلال فترة زواجهما مع الممثلة نسرين طافش وقد أثارت خلافاتهما جدل كبير وقتها . لكن بعد مرور فترة أكدت ديما أن هذا الخلاف إنتهى وأنها على إستعداد لمشاركته في بطولة عمل فني في حال وجود سيناريو مناسب.

من أشهر أعمال "ديما" الدرامية مدرسة الحب والبيت الكبير وزمن العار وصبايا والوصية. ديما بياعة بدأت مشوارها الفني عام 1988 ولها تجربة في التقديم التلفزيوني من خلال برنامج طعام وكلام وحكم وبرنامج السيدات أولاً .

قد يهمك ايضاً:

Advertisements

الفنانة السورية ديمة بياعة تحتفل بعيد ميلاد ابنها

تعليق ديمة بياعة فور علمها بخبر زواج تيم حسن ووفاء الكيلاني