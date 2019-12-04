إليسا تحيي حفلا في إحدى الجامعات بمدينة 6 أكتوبر 13 ديسمبر

تحيي المطربة إليسا حفلا غنائيا يوم الجمعة 13 من ديسمبر الجاري، على مسرح إحدى الجامعات الخاصة في مدينة السادس من أكتوبر.

وتشدو إليسا بعدد من الأغانى التى تنال إعجاب جمهورها ولعل من أبرزها :"الى كل اللى بيحبونى" و"كرهنى".

وكانت إليسا قد أعلنت عن إحيائها حفلا، يوم 2 يناير، فى الكويت، وذلك عبر حسابها على إنستغرام.

وكتبت إليسا عن الحفل: "انتظروا حفلة الكويت.. متشوقة لمقابلتكم".

Advertisements

يذكر أن إليسا طرحت مؤخرا أغنية "عم ثور"؛ تضامنا مع الشعب اللبناني، من كلمات سهام الشعشاع، وألحان محمد رحيم.

قد يهمك أيضا:

إليسا تكشف صورتها من شقيقتها عبر انستغرام

إليسا تُفاجئ جمهورها وتدعم الثورة اللبنانية على طريقتها من خلال "عم ثور"