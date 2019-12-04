طلاق أصالة من المخرج طارق العريان

أعلن الإعلامي تامر أمين عن خبر انفصال الفنانة أصالة عن المخرج طارق العريان، وذلك من خلال برنامجه "آخر النهار" الذي يعرض على قناة النهار.

وكشف تامر أمين، عن أن الأزمة التى تمر بها أصالة حاليًا وهى انفصالها عن زوجها طارق العريان كانت سببًا رئيسيًا فى بكائها على مسرح موسم الرياض، خاصة عندما قامت بغناء أغنية "ذاك الغبي".

وشاركت الإعلامية هبة الأباصيرى، تامر أمين فى تقديم الحلقة، والتى قالت عن أصالة، إنها صديقتها، وتتمنى أن تمر المحنة التي تؤثر على نفسيتها على خير؛ ليرد تامر أمين، ويقول إنها انفصلت.

وتابع تامر أمين قائلًا: "في النهاية، ما نقوله، ربنا يهدي النفوس، ولو في إمكانية لعودتهما؛ ياريت، ولو كان الانفصال خير لهما؛ يبقى خلاص"، مطالبًا هبة الأباصيري بعدم التحيز لأصالة والوقوف بجانبها دون معرفة تفاصيل الأزمة.

وترددت أحاديث كثيرة فى الفترة الأخيرة بشان انفصال أصالة عن زوجها، حيث خرج البعض ليؤكد أنها شائعة ولكن هناك بعض الخلافات، إلى أن أسدل الستار على الجدل الذي أثير عنه، بإعلان تامر أمين قرار الانفصال.

وأثارت الفنانة أصالة، جدلًا كبيرًا حولها بسبب إرسالها العديد من الرسائل الغامضة خلال الفترة القليلة الماضية، من خلال حساباتها الرسمية على مواقع السوشيال ميديا المختلفة، مما دفع الجمهور للتساؤل عن أسباب نشرها لهذه العبارات، وربط الأمر بزوجها طارق العريان وتوتر العلاقة بينهما.

وتوقع الجمهور انفصال الثنائي بعد سنوات طويلة من الزواج، وزواج طارق من نسرين طافش، ولكن قامت أصالة بنفي الأمر من خلال حسابها الرسمي على "إنستجرام"، حيث قالت: "لا أسمح لأحد بأنّ يتناول علاقتي الخاصّه بزوجي وأبو أولادي، وأرجو من الجميع عدم اختلاق قصص، لها سوء الصّدى على نفوس وأعين أولادنا، مثلنا مثل الجميع نختلف، ولكنّ ونحن في أوج خلافنا (العادي) ، نكنّ لبعض كلّ مشاعر الاحترام والفخر".

واختتمت أصالة تدوينتها: "فكلّ منّا فعل سحرًا بحياة الآخر، وارتبطنا بأذهان النّاس اثنان بكيان واحد ، وبيننا شراكة ونجاح وأصدقاء وقبل كلّ ذلك أولادنا ، وكرامته منّ كرامتي ، وهو لمّ يخذلني وأنا لنّ أخذله ، وقدّ صان عشرتي وتحمّل انشغالي ، وتغاضى عنّ عيوبي ويرى محاسني ، خلافنا دائمًا بسبب انشغالنا ، ولاشيء أكثر ، إنّ كان هناك خبرًا لمّا تردّدتُ بإخباركم ، شكرًا لسعة صدركم ، وأرجو مراعاة مشاعري".

كما علق طارق العريان، على الأمر، خلال أحد اللقاءات التليفزيونية قائلًا: "على مدار السنين بنسمع حاجات وانا من الناس اللي مش بتركز فى الحاجات دي".

بينما قالت نسرين طافش: "أصالة طلعت بتقول إن الناس اللي بتطلع الإشاعات دي ناس فاضية .. هما فعلا ناس فاضية".

والغريب في الأمر أن المخرج طارق العريان، نشر بعد ذلك، صورة جمعته بأبنائه، دون أصالة، وعلق عليها: "الأذكى والأروش آدم وعلي".

بينما استمرت أصالة، في إرسال نفس الرسائل المجهولة، حيث أعادت نشر تويتة، محتواها: "نستعين بكل شي في الغضب بذاكرتنا الممتلئة قهرا .. و كرامتنا المزعومة و صراحتنا الوقحة .. نستعين بكل شي إلا قلوبنا المحبة .. فنهدم بنيان سنين ونطيح بكل مواقفنا الجميلة معًا دون اكتراث بالنتيجة"، وعلقت عليها قائلة: "ما أجملّ هالحكي".

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وكان رواد موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، تداولوا فيديو للفنانة السورية اصالة، في أثناء بكائها خلال تقديمها أغنيتها الخليجية "ذاك الغبي" في حفلها بموسم الرياض بالمملكة العربية السعودية.

وعلق رواد انستغرام على الفيديو بتعليقات مؤثرة، منها "عن كمية الألم والحزن والإحساس والجرح اللي بصوتها"، "والله دموعها صادقة"، و"دمعتك غالية علينا"، و"أنا بكيت معها"، و"الله قطعتي قلوبنا ي صولا، ما عاش من نزل دمعك".

وكانت أصالة أعلنت من خلال رسالة لجمهورها انها على خلاف مع زوجها طارق العريان ولكنهما لم ينفصلا كما روج البعض، عقب انتشار شائعة زواجه من الفنانة السورية نسرين طافش.

وعلى مدار الفترة الماضية، تواجد طارق العريان في الولايات المتحدة الأمريكية بينهما مارست اصالة حياتها الفنية والأسرية بشكل طبيعي.

وهناك عدد من الرسائل الغامضة التي نشرتها أصالة تشير الى مرورها بأزمة نفسية وشعورها بالقلق وترددها على عيادة طبيبها النفسي.

كما لاحظ كثيرون من متابعي النجمة السورية أصالة عبر حسابها على إنستجرام، غياب زوجها طارق العريان عن إجازتها التي قضتها في دبي مع أسرتها.

كما لفت عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الأنظار، إلى توقف المخرج طارق العريان عن نشر صور له عبر حسابه على "إنستجرام" مع زوجته النجمة السورية أصالة.

ووجهت أصالة نصري، رسالة غامضة لجمهورها عبر حسابها على إنستجرام"، فجر اليوم، الأربعاء، حيث كتبت: "بعض المشاعر كأوراق الشّجر ، تُسقى فتتفتّح بلون أخضر غضّ ، وتُسقى فتذبلُ وتصبحُ معلّقة يائسه ممّا سيأتي ، ويأتيها الخريف فتُسقى ولكنّها قرّرت أن تيبسّ ، وتقتلع نفسها من الغصن لتتعلّق على طرْفه بطرفها ، ويأتي الشتاء بالمطر فتُسقى ، ولكنّها تريد أنّ تتحرّر منّ كلّها جذورها ،نقطة من المطر تكسر ضلعًا منّها ، ولفحة هواء تُطيّرها ، تُفتّتها ، وتُنهيها ..#أصاله".

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