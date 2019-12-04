مدير أعمال المطرب شعبان عبد الرحيم يكشف اللحظات الأخيرة قبل وفاته

كشف وحيد شعبولا، مدير أعمال المطرب الشعبي الراحل شعبان عبدالرحيم، أن نبأ وفاة الفنان الكبير نزل عليه كالصاعقة، خاصة أن الأمر لم يكن خطيرا وحالته الصحية لم تكن خطيرة، ودخل المستشفى لشعوره بضيق فى التنفس ويخرج منها بشكل عادي لكونه كان يعاني من مشاكل في ضيق التنفس. وأضاف وحيد، أن الراحل أحيا مؤخرا حفلا غنائيا كبيرا في المملكة العربية السعودية، وكان يتمتع بصحة جيدة ولكن عقب عودة بيوم ذهب للطبيب للاطمئنان على صحة، خاصة أنه كان يشعر ببعض الضيق في التنفس فضلا عن كسر في رجله.

مزاح المطرب

وتابع وحيد، أن الراحل حتى الساعة الثانية صباح اليوم كان يتمتع بصحة جيدة، وكان يغني ويضحك معهم كما يفعل دائما خاصة أن يعيش بالابتسامة والضحك والفكاهة باستمرار، خاصة أن طلية عمله معه 35 عاما لم يحدث بينهما أي خلاف وكل الأمور كان يأخذها ببساطة وسهولة. وفي وقت سابق، قدم الفنان الشعبي، حفلًا غنائيًا بالمملكة العربية السعودية، ضمن فعاليات موسم الرياض، المقام على الأراضي السعودية.

وظهر المطرب الشعبي في الفيديو الذي نشره المستشار تركي آل شيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه، بالمملكة العربية السعودية، عبر حسابه الشخصي على “تويتر”، وهو يغني جالسا على كرسي متحرك، بسبب تعرضه لأزمة صحية في الأيام الأخيرة.

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