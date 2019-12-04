حمد العامري يُحيي اليوم الوطني للإمارات في "القرية العالمية"







اسماء السيد - ""الخليج 365"" من بيروت: أحيا النجم الإماراتي حمد العامري حفله على مسرح القرية العالمية بمناسبة اليوم الوطني الـ 48 للإمارات في الثاني من ديسمبر على المسرح الرئيسي. حيث قدّم مجموعةً من أعماله التي تعكس روح الحب والولاء للوطن.

وكان حفله أحد أبرز المهرجانات التي استضافتها "القرية" للاحتفال باليوم الوطني هذا العام، إضافةً إلى باقة ضخمة من العروض والفعاليات الثقافية التي استمتع بها الضيوف بهذه المناسبة العزيزة على قلوب الإمارتيين.



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