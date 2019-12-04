الجسمي يُحيي اليوم الوطني في ثلاث إمارات









اسماء السيد - ""الخليج 365"" من بيروت: تنقلّ الفنان حسين الجسمي بين أبوظبي ودبي ورأس الخيمة على مدى ثلاث أيام متتالية بمناسبة ذكرى اليوم الوطني الـ48 لدولة الإمارات، مهنئاً دولته حكومة وشعباً وداعياً باستمرار الأمن والأمان عليها تحت ظل القيادة الحكيمة التي وضعت نهج التقدم والتميّز

ولقد غنّى في إمارة أبوظبي بحضور الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وعدد من الشيوخ وجمهور وصل عدده الى أكثر من ثلاث آلاف شخص. حيث شارك في "مسيرة الاتحاد" التي انطلقت ضمن فعاليات مهرجان الشيخ زايد التراثي لعام 2019 في منطقة الوثبة بمناسبة اليوم الوطني، وقدم بشكل "دويتو" مع الفنان الإماراتي عيضة المنهالي أغنية "مجد الوطن" من أشعار حميد بن سعيد النيادي وألحان محمد الأحمد، بمشاركة حشد من أبناء الإمارات يمثلون مختلف إمارات الدولة ومناطقها، وذلك مساء يوم 3 ديسمبر 2019.



وفي الثاني من ديسمبر 2019. في إمارة دبي، وأمام أكثر من 100 ألف شخص في واجهة لامير كاملة، قدّم الجسمي برفقة فرقته الموسيقية مجموعة كبيرة من أهم أغنياته أمام الملايين عبر شاشة قناة mbc1 وسط تفاعل الحضور. وخاطب الجمهور قائلاً: "شهدنا بفضل الله فرحة عشرات الآلاف تواجدوا بمنطقة لامير في دبي باحتفال اليوم الوطني48 وسجلنا بحضورهم وبتفاعلهم ومحبتهم الأرقام الكبيرة والمتميزة في الاحتفالات.. نعم هنا الإمارات"،

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وكان الجسمي قد أحيا في إمارة رأس الخيمة في الأول من ديسمبر، حفلاً بعنوان "وطن الطموح"، بمشاركة الفنانين عيضة المنهالي وهزاع الرئيسي، وبحضور عشرة آلاف شخص عبّروا عن فرحهم على مدرجات المسرح وهللوا وسط إطلاق الألعاب النارية في المنطقة أمام أبراج جلفار. وقال: "أحتفلنا بكل فخر وحب مع جمهورنا الحبيب في رأس الخيمة الغالية والعالية بشموخ أهلها الكرام".