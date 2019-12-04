شكرا لقرائتكم خبر عن غريب اسمى يتكتب فى خانة الأب.. هكذا وصف حمدى الميرغنى شعوره بطفلته الأولى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعرب الفنان حمدى الميرغنى عن سعادته بقدوم طفلته الأولى تمارا، من زوجته الفنانة إسراء عبد الفتاح، ووصف شعوره بكتابة اسمه فى خانة الأب.

وكتب حمدى، عبر حسابه على إنستجرام، قائلا "الحمد لله والفضل لله اللهم أنبتها نباتاً حسناً، واجعلها قرة عيننا، واحفظها وبارك لنا فيها واجعلها من أهل الصلاح والتقوى شعور غريب أن اسمى يتكتب فى خانة الأب".



حمدى الميرغنى

ويصور الفنان حمدى الميرغنى مسلسله الجديدة "اتنين فى الصندوق" وتدور أحداثه فى إطار كوميدى اجتماعى، حول فئة عمال النظافة، وما يتعرضون له من مشكلات، وتجاهل، وتدور الأحداث فى قالب رومانسى كوميدى بعدد من المواقف التى تقع بين الأبطال الذين يعيشون فى عدد من الأسرالتى تجمعهم علاقات متشعبة.

مسلسل "اتنين فى الصندوق" تأليف لؤى السيد، وإخراج محمد مصطفى، وبطولة حمدى الميرغنى، أوس أوس، نهى عابدين، بيومى فؤاد، صلاح عبد الله، انتصار، رحاب الجمل، هايدى رفعت، أحمد عبد الله محمود وعدد آخر من الفنانين وتدورأحداثه فى 30 حلقة ومقررعرضه فى الموسم الشتوى.