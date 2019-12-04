شكرا لقرائتكم خبر عن "ماغيرتش" أغنية جديدة لـ رامى جمال بتوقيع تامر حسين ومدين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتعاون الشاعر الغنائي تامر حسين مع المطرب رامي جمال في ألبومه الجديد بأغنية بعنوان "ماغيرتش"، وهى من ألحان مدين، ومن المقرر طرحه ضمن أغانى ألبوم رامى جمال الجديد.

وكانت آخر ألبومات رامى جمال، بعنوان "ليالينا"، والذى ضم 17 أغنية وحقق نجاحًا كبيرًا، من ضمنها: "بحاول أنساكى" و"راح لحاله" و"مفيش منها" و"هخونك" و"النظرة الأولى" وغيرها، وتعاون فيه مع عدد كبير من الشعراء والملحنين، منهم: أيمن بهجت قمر، ونادر عبد الله، وبهاء الدين محمد، بالإضافة إلى أمير طعيمة، وتامر حسين، وتوما، ومدين، ومحمد يحيى، ونادر حمدى، وتميم.

وكان آخر كليباته بعنوان "البرد" التى حققت نجاحا جيدا، وتعد الأغنية الرابعة التى صورها رامى جمال على طريقة الفيديو كليب، بعدما طرح 3 كليبات من الألبوم، وصورها جميعا فى لندن، وهى "مافيش منها".