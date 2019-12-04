شكرا لقرائتكم خبر عن "حلق شنبه".. أمير كرارة بلوك جديد فى أول يوم تصوير لمسلسل "الاختيار" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ظهر النجم أمير كرارة بلوك جديد فى أول أيام تصوير مسلسله الجديد "الاختيار – أحمد المنسى"، المقرر عرضه فى رمضان المقبل، من إنتاج شركة سينرجى، وتأليف باهر دويدار، وإخراج بيتر ميمى.





وتخلى كرارة عن "شنبه" الذى تمسك به منذ مسلسل "كلبش"، الذى تم عرض الجزء الأول منه في رمضان 2017، و‌الجزء الثاني في رمضان 2018، و‌الجزء الثالث في رمضان 2019.









ونشر أمير مجموعة صور فى أول يوم لتصوير المسلسل، عبر حسابه بموقع "انستجرام"، قائلا:" بسم الله توكلنا على الله أول يوم تصوير مسلسل الاختيار(منسي) بيتر ميمي حسين عسر باهر دويدار سينرچي تامر مرسي.. سنغزوا العالم رمضان 2020".

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امير كرارة

مسلسل "الاختيار" يتناول لأول مرة فى الدراما المصرية، حياة أحمد صابر المنسى قائد الكتيبة 103 صاعقة، الذى استشهد فى كمين "مربع البرث"، بمدينة رفح المصرية عام 2017، أثناء التصدى لهجوم إرهابى فى سيناء، على أن يُظهر العمل العديد من الجوانب الاجتماعية والإنسانية فى حياة البطل الراحل.

مسلسل "الاختيار" بطولة أمير كرارة، أحمد العوضى، وتأليف باهر دويدار، وإخراج بيتر ميمى فى رابع تعاون بينهما فى الدراما بعد ثلاثية كلبش الذين قدموها سوياً، من إنتاج "سينرجى "، ومنتج فنى للمسلسل فتحى إسماعيل.