تركى آل الشيخ يغادر السعودية فى رحلة علاج.. وأمير طعيمة يدعوله بالشفاء

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - غادر المستشار تركى آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، المملكة فى رحلة علاجية تأخرت بسبب انشغاله فى التجهيز لموسم الرياض وفعاليات هيئة الترفيه، وفقا لصحيفة "الرؤية" الإماراتية. Advertisements ومن جانبه، وجه الشاعر الغنائي أمير طعيمة رسالة إلى المستشار تركي آل الشيخ، بعد سفره إلى رحلة علاج بالخارج، عبر حسابه على "تويتر". وكتب :" تمنياتنا القلبية لمعالي المستشار المحترم تركى آل الشيخ بالشفاء العاجل.اللهم إشفه شفاء لا يغادر سقما".

تركي ال الشيخ

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