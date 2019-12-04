شكرا لقرائتكم خبر عن مينا مسعود: لم أحصل على أى دور جديد بعد "علاء الدين" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف النجم العالمي مصرى الأصل، مينا مسعود، عن عدم حصوله على أى دور بفيلم جديد منذ نجاحه بفيلم علاء الدين، الذي حقق عائدات قياسية وصلت لمليار دولار.

وقال مينا فى مقابلة مع صحيفة "ديلى بيست": "الأمر ليس كما يتخيله الناس، علاء الدين حقق الملايين لكن ماذا بعد؟ لم أجرِ اختباراً واحداً".

وعن مشروع حصل على دور به قبل فيلم علاء الدين، يشارك مينا مسعود فى سلسلة هولو الأصلية "الانتقام" Reprisal، ويقول مسعود، إنه متحمس للعمل على شيء مختلف، مضيفًا "من الصعب حقًا شرح ذلك، إنه أحد تلك العروض التى توجد بها أنواع قليلة تم دمجها فى واحدة.. إنها دراما ولكن هناك بعض الكوميديا ​​المظلمة".

وانتقل الممثل الشاب مينا مسعود، البالغ من العمر 28 عامًا، مع أسرته إلى مدينة تورنتو عندما كان عمره 3 سنوات، وقال مينا عن هذا الأمر"هذا شىء صعب بالنسبة لأى مهاجر، لم أشعر قط بأنى 100% مصرى أو 100% كندى"، لافتًا إلى أن والديه كانا قاسيين خاصة عندما يتعلق الأمر بالحيوانات الأليفة، وأوضح أنه بعد أشهر من التوسل لوالديه، استسلم والده أخيرًا وسمح له وأخواته بالحصول على طائر أليف.