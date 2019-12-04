شكرا لقرائتكم خبر عن مارتن سكورسيزى يعترض على خطة نيتفلكس فى طرح فيلم The Irishman والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف المخرج مارتن سكورسيزي لـ مجلة "إنترتينمنت ويكلي"، أنه لا يوافق على طرح فيلمه الجديد The Irishman، كسلسلة حلقات، حيث وصل العمل الجديد إلى شبكة البث نيتفلكس يوم الأربعاء الماضى، ولكن قامت الشبكة بتقسيمها إلى حلقات مختلفة المدة.

وصرح المخرج لـ EW: الفيلم لا يصلح أن يكون مسلسلا، ولكنه قصة طويلة، وسمعت الكثير من مشاهدى العمل يعلقون على أنه كان من الممكن أن يكون سلسلة طويلة، تطرح على موسمين، وبالتأكيد أنا لم أفكر في ذلك، لأن الهدف من العمل هو تراكم وربط التفاصيل المتتالية".

وفقًا لسكورسيزي فمن المهم مشاهدة الجزء الأخير من الفيلم، حيث يختبر روبرت دي نيرو الذى يلعب دور فرانك شيران، تداعيات العلاقة بين مراحل حياته، بطريقة تراكمية وليست عرضية.

كما أنه من غير المحتمل أيضًا إنتاج أي سلسلة محدودة بميزانية "The Irishman"، حيث وصلت إلى تكلفة الإنتاج إلى 175 مليون دولار، والتي تطلبت استثمارات كبيرة لاستخدام تقنية إزالة الشيخوخة التي سمحت لـ De Niro و Al Pacino و Joe Pesci بالظهور بمظهر أصغر سناً.

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فيلم The Irishman بدأ تصويره خلال عام 2017، وتم الانتهاء من تصويره في 5 مارس 2018، مما يعنى أن تصوير العمل استغرق حوالي عام، ووصلت ميزانية الفيلم إلى حوالى 140 مليون دولار أمريكي، وتدور أحداث الفيلم عن حياة فرانك شيران وهو أحد رجال المافيا وقاتل محترف.

فيلم The Irishman من بطولة روبرت دي نيرو، آل باتشينو، جو بيشى، أنا بكوين، بوبي كانافالي، راي رومانو، هارفي كيتيل، ومن إخراج مارتن سكورسيزي، ومن تأليف تشارلز براندت، وستيفن زايليان.

وعلى سياق متصل عرض فيلم The Irishman الحائز على تقييمات 96%، لأول مرة فى افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ 41، قبل طرحه عبر الشبكة المنتجة يوم 27 نوفمبر الجاري.

يذكر أن The Irishman تم عرضه فى حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائى فى دورته الـ 41، والذى اختتمت فعالياته الجمعة الماضية.