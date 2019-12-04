ابنته فنانة وقدم للزعيم 4 أفلام بينها المتسول.. 10 معلومات عن المخرج أحمد السبعاوي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:

تحل اليوم 4 ديسمبر ذكرى ميلاد المخرج الكبير أحمد السبعاوي، الذي ولد في مثل هذا اليوم 4 ديسمبر 1928، ويعد المخرج الكبير من كبار مخرجي السينما المصرية ومن أكثرهم غزارة في الإنتاج، تنوعت أعماله بين الكوميديا والجريمة.

ونرصد لكم في هذا التقرير معلومات عن الفنان الراحل:

- حصل السبعاوي على دبلوم التجارة التكميلية العُليا عام 1948.

- اتجه للعمل في السينما في بداية خمسينيات القرن العشرين، وعمل كمساعد مخرج لعدد ضخم من الأفلام، من أهمها (رصيف نمرة 5، أنا حرة، رسالة من امرأة مجهولة)، وكانت أول أفلامه كمساعد مع المخرج الكبير هنري بركات في فيلم "غلطة أب".

- أول أفلامه كمخرج فيلم "حساب السنين" في عام 1978، مع فريد شوقي ومحمود عبد العزيز.

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- من أهم أعماله كمخرج "عنتر شايل سيفه، الأستاذ يعرف أكثر، أبو زيد زمانه".

وفي التلفزيون أخرج عدد كبير من الأعمال الهامة مثل (العصيان، أشرار وطيبين، النهر والتماسيح).

-هو والد الممثلة المعتزلة منال السبعاوي زوجة الممثل عبده الوزير.

- أخرج 4 أفلام للزعيم عادل إمام هم: "المتسول، عنتر شايل سيفه، أنا اللي قتلت الحنش، رمضان فوق البركان".

- قدم قرابة 180 عملا بين السينما والتلفزيون.

- توفي المخرج الكبير في 28 أغسطس عام 2018 عن عمر ناهز 90 عاما.