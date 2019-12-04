محمد عز لـ"الخليج 365" عن الغناء: "أجهز أغنيتين وطموحاتي كانت للغناء وليس للتمثيل"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

كشف الفنان محمد عز عن تجهيز أغنيتين، إحداهما بعنوان "فاكرني مرتاح"، وستكون جاهزة خلال هذا الشهر، والثانية ما زال يعمل عليها.

وأكد عز أنه ممثل فقط وليس مطربا، موضحا أن حب الغناء بدأ معه منذ صغره، مضيفا، خلال تصريحات لـ"الخليج 365": "طموحاتي وأنا صغير كانت للغناء وليس للتمثيل".

وتابع: "منذ فترة طويلة، صديقي الملحن شريف حمدان، يعرف هذا الجانب من شخصيتي، ولديه استوديو وأنا دائما أتردد عليه، فطلب مني مرارا وتكرارا تجربة الأمر"، مضيفًا: "كل ما يشوفني يقولي حرام ماتغنيش أنت لازم تغني".

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وأوضح عز أن الفكرة لم تكن في مخيلته ولم يسع لها، ولكنه وافق من باب التجربة، مضيفا: "قال لي إنه حضر أغنية مصنوعة خصيصا لي، وكانت (شبعان دلع)، وعجبتني الغنوة والفكرة، وغنتها بدافع الهزار ليس أكثر، وحتى التصوير كان عاديا جدا وعلى (كرومة)، ما يعني إنني لست مهتما".

واستطرد: "لكنني فوجئت بتحقيق الأغنية صدى جيد لدى الجمهور، وانتشرت على نطاق واسع، وتلقيت العديد من التعليقات التي تطالبني بالتكملة في هذا الطريق وعدم التوقف، الجمهور فاجئني والناس حبت الأغنية أوي".

كان محمد عز قد طرح "شبعان دلع" في أكتوبر الماضي، عبر قناته على يوتيوب وحققت حتى الآن قرابة نصف مليون مشاهدة، وهي من كلمات سلام القباري، وألحان شريف حمدان، وتوزيع باسم منير.