تراند اليوم : شاهد.. «أحلام» تثير ضجة واسعة بعد إظهار «خصرها» بهذا الشكل...



أثارت الفنانة الإماراتية الشهيرة أحلام، ضجة واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد ظهورها في فيديو بشكل مختلف، حيث بدت عليها النحافة وظهر "خصرها" نحيفًا بشكل لافت.

وظهرت أحلام خلال فيديو وهي تسير في ممر متجهة إلى مقعد التحكيم داخل الاستوديو خلال كواليس برنامج ذا فويس الذي يذاع على قناة إم بي سي.

ولفتت إطلالة أحلام نظر الجميع وظهرت بفستان أزرق ضيق، مع وجود حزام رفيع حول الخصر أبرز نحافته الملحوظة، كما اعتمدت على تسريحة شعر مبلل ومكياج بارز للملامح.

وخسرت أحلام مؤخرًا 20 كيلو جرام من وزنها- حسبما أعلنت- مشيرة إلى انها تسعى لإنقاص وزنها من 3 إلى 4 كيلو آخرين.

A post shared by مس انستا (@ms.instaaa) on Dec 1, 2019 at 4:28am PST