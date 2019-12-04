تراند اليوم : أحمد سعد يكشف عن آخر رسالة بعثها لطليقته سمية الخشاب .. وأغرب رد تلقاه منها...

واصل الفنان أحمد سعد تصريحاته المثيرة للجدل وذلك بعد كشف آخر رسالة بعث بها لطليقته الفنانة سمية الخشاب ، وأغرب رد تلقاه منه.

وقال "سعد" في تصريحات لبرنامج "MBC Trending" : حصلت على حكم بحبس سمية الخشاب بسبب شيك دون علمي .. القصة حدث بها سوء تفاهم كبير.

وأضاف: الفنانة سمية الخشاب كانت مدينة بمبلغ مالي لي ، ولما ذهبت لصرف الشيك الذي أمتلكه حصلت من البنك على رفض ، فحدثت مساعي للصلح بيننا ، واتفق كل منا أن يكتب ورقة للآخر يثبت فيها تنازله عن حقوقه.

وأضاف: اتفقنا أيضا على أن أستمر في القضية ، على أن نحل الأزمة وديا بيننا خلال فترة التقاضي التي عادة ما تطول ، لكن ما حدث أن القضية حصلت على حكم بشكل سريع جدًا وكنت وقتها مسافرا خارج مصر ولا أعلم شيئا عن القضية ، وفوجئت بالفنانة سمية تهاجمني في الإعلام.

وتابع: بعثت لها برسالة قلت لها فيها (أقسم بالله لم أكن أعلم شيئا عن القضية) .. فقالت لي (دعنا نستمر في المحاكم طالما الأمور وصلت لذلك)".

