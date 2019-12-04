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تراند اليوم : أحمد سعد يكشف عن آخر رسالة بعثها لطليقته سمية الخشاب .. وأغرب رد تلقاه منها...

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واصل الفنان أحمد سعد تصريحاته المثيرة للجدل وذلك بعد كشف آخر رسالة بعث بها لطليقته الفنانة سمية الخشاب ، وأغرب رد تلقاه منه.

وقال "سعد" في تصريحات لبرنامج "MBC Trending" : حصلت على حكم بحبس سمية الخشاب بسبب شيك دون علمي .. القصة حدث بها سوء تفاهم كبير.

وأضاف: الفنانة سمية الخشاب كانت مدينة بمبلغ مالي لي ، ولما ذهبت لصرف الشيك الذي أمتلكه حصلت من البنك على رفض ، فحدثت مساعي للصلح بيننا ، واتفق كل منا أن يكتب ورقة للآخر يثبت فيها تنازله عن حقوقه.

وأضاف: اتفقنا أيضا على أن أستمر في القضية ، على أن نحل الأزمة وديا بيننا خلال فترة التقاضي التي عادة ما تطول ، لكن ما حدث أن القضية حصلت على حكم بشكل سريع جدًا وكنت وقتها مسافرا خارج مصر ولا أعلم شيئا عن القضية ، وفوجئت بالفنانة سمية تهاجمني في الإعلام.

وتابع: بعثت لها برسالة قلت لها فيها (أقسم بالله لم أكن أعلم شيئا عن القضية) .. فقالت لي (دعنا نستمر في المحاكم طالما الأمور وصلت لذلك)".

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