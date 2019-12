تراند اليوم : تزامنًا مع عرض مسلسله على "mbc".. العثور على فنان شهير جثة داخل شقته...

حالة من الصدمة عاشها الوسط الفني، خاصة بعد تكرار حدوث هذه الوقائع بالعثور على جثة فنان أو فنانة جثة هامدة داخل المنزل، حيث عثرت الشرطة في كوريا الجنوبية على الممثل الشاب، تشا إن ها، جثة هامدة داخل شقته عن عمر يناهز 27 عاما.

الفنان الكوري الجنوبي الشاب، يعرض مسلسله حاليًا على قناة MBC د بعنوان Love With Flaws من بطولة آهن جاي هيون و أوه يون سو.

ووفقا لموقع "أليك بوب"، فتحت الشرطة تحقيقا، ولم يتم الكشف بعد عن أية تفاصيل بخصوص طريقة وتوقيت الوفاة.

بدأ تشا إن ها انطلاقته كعضو في فرقة Fantagio للممثلين SURPRISE U عام ٢٠١٧ بفيلم قصير عنوانه، You, Deep Inside of Me.

ويعد الممثل الشاب، ثالث فنان كوري جنوبي يغيبه الموت خلال شهرين، عقب انتحار المطربة جوو هارا صاحبة الـ28 عاما، والمطربة سولي صاحبة الـ25 عاما.