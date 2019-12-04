تراند اليوم : اختطاف منة فضالي داخل «توك توك» أثناء خروجها من الكوافير...

حالة من الصدمة والرعب عاشتهما الفنانة المصرية منة فضالي، بعد تعرضها للاختطاف على يد شابين داخل تو توك بمطنقة حدائق االأهرام بمحافظة الجيزة، بعد خروجها من الكوافير متجهة إلى سيارتها.

وكشفت منة فضالي، تفاصيل ما حدث وتمكنها من الهرب من خاطفيها، في تصريحات صحفية، مشيرة إلى أنها بخير، موضحة أن سائق توك توك وصديقه حاولا خطفها بعد خروجها من مزيّن الشعر متّجهة إلى سيارتها، إلا أنها تمكنت من الإفلات منهما، ولكن تعرضت لكدمات وجروح.

وقالت منّة إنها ذهبت لتصفيف شعرها، وقرّرت بعد مغادرتها المكان أن تتخذ طريقاً مختصراً يوصلها إلى منزلها، قائلة: ركنت سيارتي لرغبتي في شراء مستلزمات من أحد المحال التجارية، وفوجئت بعد عبوري الشارع، بشخص يجذبني بقوة نحو توك توك، ركلت هذا الشخص بقدمي، وضربت آخر معه، وذلك دون أي تدخل من المارة الذين تواجدوا وقت الواقعة، وأحمد الله على سرعة بديهتي في التصرف، لأنه كان سيحدث ما لا تحمد عقباه.

