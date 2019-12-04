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تراند اليوم : تصريحات مثيرة أطلقها شعبان عبد الرحيم عن الموت قبل وفاته .. فماذا قال؟

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توفي أمس الثلاثاء المطرب المصري شعبان عبد الرحيم عن عمر يناهز 62 سنة بعد أزمة صحية مفاجئة.

وقبل أشهر من وفاته ، حل "عبد الرحيم" ضيفا على الإعلامية ريهام سعيد ، وتحدث عن الموت بشكل مفصل قائلا: بروح المستشفى لوحدي ومش بستنى حد يشيلني يوديني .. بحط جهاز التنفس الصناعي على وشي ، وبعدين بمشي ، وفي مرة قعدت 15 يوما في العناية المركزة.

وأضاف: الموت حاجة بتاعت ربنا .. بس أنا مش خايف من الموت .. ممكن الواحد يموت حالا .. وبعدين ياريت أموت دلوقتي عشان مشوفش البلاوي اللي الواحد بيشوفها والتخبيط في الدنيا.

واستدرك: كلنا هنموت ومش خايف من لقاء ربي .. أبويا مات وأمي ماتت ومراتي ماتت .. وأنا كمان مستعد للموت.

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