بعد ساعات من وفاته.. مذيع إسرائيلي يسخر من المطرب المصري شعبان عبدالرحيم !

علَّق روي كايس، المذيع ومقدم البرامج في التليفزيون الإسرائيلي، على وفاة المطرب المصري، شعبان عبد الرحيم، بسبب أغنيته الشهيرة “أنا بكره إسرائيل”. وقال “روي” عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي تويتر :”وفاة المطرب شعبان عبد الرحيم صاحب أغنية أنا بكره إسرائيل”.

وأضاف المذيع الإسرائيلي ساخرًا :”في الساعات القادمة ستجدوني أسخر من شعبولا”. الجدير بالذكر أن المطرب المصري شعبان عبدالرحيم، توفى ظهر اليوم الثلاثاء، بمستشفى المعادي إثر أزمة قلبية وبعد صراع مع المرض، وللمطرب الراحل أغنية شهيرة ضد إسرائيل وكانت سببًا في شهرته حينها.