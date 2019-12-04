بالفيديو: هند القحطاني تطلب مبلغ خيالي من القنوات الفضائية للرد على الإشاعات

كشفت مشهورة سناب شات المثيرة للجدل هند القحطاني شروط ظهورها على القنوات الفضائية للرد على الإشاعات التي تلاحقها في الفترة الأخيرة. وقالت هند القحطاني أنها تطلب مبلغ 200 ألف دولار من أجل الظهور على شاشة القنوات الفضائية ولكن شرط أن تكون هذه القناة معروفة في الوطن العربي والخليج وأن تكون قناة شهيرة وتكون من أحدى الدول العربية ” السعودية- الكويت- الإمارات”.

والجدير بالذكر أن مؤخراً أثارت هند القحطاني الجدل لظهورها في أكثر من مقطع وهي ترقص بطريقة مثيرة مما عرضها لكثير من الإنتقادات.

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