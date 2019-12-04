تراند اليوم : مطربة تعترف بممارستها الجنس مع فنان شهير

اعترفت المطربة التركية ريحان جانسو، بعلاقة جنسية ربطتها بالممثل التركي الشهير اوغور قونيش، مشيرة إلى أن العلاقة كانت أيضًا حب متبادل بين الطرفين لكنها انفصلت عنه بسبب اكتشافها خيانته لها مع فتاة تشبهها.

وقالت ريحان لوسائل اعلامية تركية: “بعد انفصالنا قررت عدم التحدث عن علاقتنا، لكن اوغور عند سؤاله قال: “لا تعطوا اولئك الاشخاص أكبر من حجمهم” ! بإسلوبه القبيح هذا أظهر وجهة نظره اتجاه المرأة.

كان يمكنه ان يكتفي بقول نحن أصدقاء. في الأصل هو من أخذ أكبر من حجمه بتواجده معي، علاقتنا كانت في الماضي، عشنا ذلك وانتهى”.