عبد الفتاح الجريني يعود إلى جمهوره.. روتانا تُعلن عن تعاونها الأوّل معه

متابعة بتجــــــــرد: بعد فترة غياب عن طرح الأغاني، يعود النجم المغربي عبد الفتاح الجريني إلى جمهوره بأغنية جديدة تحمل اسم “لفة”، يتعاون فيها مع شركة “روتانا” للصوتيات والمرئيات.

الأغنية باللهجة المصرية وهي من كلمات محمد رفاعي، ألحان وليد سعد، وتوزيع رامي المصري. وانتهى الجريني مؤخرًا من تصويرها على طريقة الفيديو كليب، على أن يطرح العمل في الأيام المقبلة.

وأعلنت”روتانا” عن استعدادها لإطلاق الأغنية والكليب، في أوّل تعاون بين الشركة وبين عبد الفتاح الجريني، من خلال منشور عبر مواقع التواصل الإجتماعي، يتضمن صورة البوستر الخاص بالأغنية، مرفقة بتعليق جاء فيه: “‏أولى التعاونات، روتانا والفنان ‎عبدالفتاح جريني أغنية وكليب ‎(لفة)”.

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فور انتشار “البوستر”، أعرب محبو “الجريني” عن حماسهم للاستماع إلى الأغنية من خلال تعليقاتهم على منشور شركة “روتانا”.

نفيد بالذكر أن آخر أغنيات عبد الفتاح الجريني كانت أغنية “ظالمة” بنسختها العربية والتي قدّمها بطلب خاص من “شاروخان” الذي تعجبه طريقة غناء الجريني المميّزة.

كما وأطلق بعدها أغنية “إحنا إفريقيا”، من كلمات أحمد حسن راؤول، ألحان مصطفى العسال، وتوزيع محمد مجدي، وذلك من أجل الاحتفال بانطلاق بطولة كأس الأمم الإفريقية فى مصر.