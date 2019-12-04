شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. انطلاق عرض "حشمت فى البيت الأبيض" على WATCHiT والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنطلق اليوم، الأربعاء، أولى حلقات مسلسل "حشمت فى البيت الأبيض" حصرياً ولأول مرة على المنصة الرقمية WATCHiT بطولة النجم بيومى فؤاد.

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مسلسل "حشمت فى البيت الأبيض" تدور أحداثه حول "حشمت" الذى يجسد شخصيته بيومى فؤاد، وهو رجل من أصول مصرية يقرر الترشح فى الانتخابات الرئاسية بالولايات المتحدة الأمريكية، ويفوز بها ليصبح أول مصرى داخل البيت الأبيض، وتتطور الأحداث والمواقف خلال المسلسل فى إطار كوميدى ساخر.

المسلسل فكرة محمد الشواف وسيناريو وحوار ورشة كتابة شارك فيها محمد أبو السعد وليد أبو المجد وإبراهيم ربيع، ومن إخراج مصطفى فكرى، وبطولة بيومى فؤاد، إنعام سالوسة، بدرية طلبة، حمدى المرغنى إسلام جمال، هبة عبد الغنى، رانيا ملاح، أحمد جمال سعيد، أحمد رأفت، وأسماء جلال، كذلك مجموعة كبيرة من ضيوف الشرف.