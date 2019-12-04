عادل إمام ينعي شعبان عبد الرحيم

نشر الفنان عادل إمام تغريدة ينعى فيها المطرب الشعبي شعبان عبدالرحيم؛ عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى "تويتر".



كتب عادل إمام "البقاء لله في المطرب العظيم والفنان العظيم والقلب الطيب شعبان عبدالرحيم". وحازت الصورة على إعجاب كبير من الجماهير وكانت أبرز التعليقات : "‏‎‎الله يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته ويربط على قلب ذويه"، "‏‎لا اله الا اللّه البقاء والدوام للّه ربنا يرحمه"، "‏‎الف رحمه ونور عليه".

وشيعت جنازة الفنان الشعبى شعبان عبد الرحيم من مسجد السيدة نفيسة، بعد أداء صلاة الجنازة عليه. ورحل عن عالمنا فجر اليوم الثلاثاء الفنان شعبان عبد الرحيم عن عمر يناهز 62 عامًا بعد مروره بوعكة صحية شديدة، دخل على أثرها لمستشفى المعادي العسكري على مدار الأيام الماضية.

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