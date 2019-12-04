رامي جمال يكشف تفاصيل ارتباطه بزوجته ومنعها من الغناء

أثار الفنان رامي جمال، جدلا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، عقب حلوله ضيفًا على الفنانة إسعاد يونس، في برنامج "صاحبة السعادة"، ليس فقط بالكشف عن تفاصيل إصابته بمرض "البهاق"، ولكن أيضًا جاءت الكثير من التعليقات الرافضة لمنعه زوجته من الغناء رغم موهبتها القوية.

وتحدث "رامي" عن منع زوجته من الغناء خلال الحلقة، قائلاً: "هي صوتها حلو أوي لكن أول ما قررت نتجوز من 5 سنين، قولتلها مش هتغني. أنا عايز اهتمام، مراتي ألاقيها قدامي طول الوقت، خاصة إن أنا مش زي باقي الفنانين بسهر كتير، لكن بنام من الساعة 12 أو 1 بالكتير واصحى بدري كل يوم".وأضاف: "قلت لها اختاري ممكن تغني بس نفضل أصدقاء مش هينفع نتجوز، وهعملك أغاني وكل حاجة.. لكن أنا عشان اتجوز عايز مراتي تبقى متفرغة ليا، وهي وافقت على طلبي".

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