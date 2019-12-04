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شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد داوود يقدم ثانى بطولاته فى السينما بتوقيع وائل عبد الله والان مع تفاصيل الخبر
وقدم داوود أولى بطولاته المطلقة فى السينما خلال فيلم "122" الذى تم عرضه فى شهر يناير الماضى وحقق نجاحاً كبيراً على مستوى الإيرادات بوصوله إلى 25 مليون جنيه، وشارك فى بطولته أمينة خليل وطارق لطفى وأحمد الفيشاوى ومحمد ممدوح وجيهان خليل وأسماء جلال وتأليف صلاح جهينى وإخراج ياسر الياسرى.
وكان آخر أعمال أحمد داوود فى السينما فيلم "ولاد رزق 2" والذى وصلت إيراداته إلى 100 مليون جنيه، بطولة أحمد عز وعمرو يوسف وأحمد الفيشاوى وكريم قاسم وخالد الصاوى ونسرين أمين وباسم سمرة مع ظهور عدد من النجوم كضيوف شرف على رأسهم غادة عادل وإياد نصار ويسرا وماجد المصرى وأصالة وآسر ياسين وريم مصطفى ومحمد لطفى وسيد رجب ومن تأليف صلاح الجهينى، وإخراج طارق العريان وإنتاج سينرجى فيلمز لمديرها أحمد بدوى، وطارق العريان وموسى عيسى وشركة الطاهر ميديا برودكشن.
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