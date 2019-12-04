شكرا لقرائتكم خبر عن شائعات عن ضم إيان جوسلينج وبرادلى كوبر للجزء الثانى من Joker.. اعرف الحكاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تخطى فيلم الـ Joker حاجز المليار دولار أمريكى، وذلك بعد وصوله دور العرض حول العالم في 4 أكتوبر الماضى، ومع بدء الإعلان عن عمل جزء ثانى للفيلم، بدأت الشائعات في نشر أسماء أبطال جدد للعمل.

ومن أهم الأسماء التي أعلن عنها الفترة الماضية، هي انضمام النجمين ايان جوسلينج وبرادلي كوبر، وذلك لأداء أدوار مهمة في الجزء الثانى من فيلم الـ Joker، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع " wegotthiscovered ".

وتكلفت ميزانية الـ Joker حوالى 55 مليون دولار، والعمل من إنتاج شركة Warner Bros، وكان قد بدأ العمل في تحطيم الأرقام منذ طرحه في أكتوبر الماضى، حيث تخطى إيرادات فيلم "Deadpool" الذى حقق 783 مليون دولار، الذى كان يتربع على عرش أعلى الأفلام إيرادات لفئة الكبار فقط.

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فيلم الـ Joker مقتبس من القصة الأصلية للمهرج آرثر فليك، والتي تعد أشهر شخصيات عالم Dc Comics، ويعيش الجوكر فى مدينة جوثام، والذى يتعرض لكثير من الضغوطات الصعبة والظروف القهرية التى تضطره للتحول إلى شخصية الجوكر.

الفيلم سبق له العرض فى عدد من المهرجانات العالمية منها مهرجان فينسيا وتورونتو ونيويورك وهامبورج، وزيورخ.

ويضم الفيلم عددًا هائلاً من أهم وأشهر نجوم هوليوود، أبرزهم خواكين فينيكس، روبيرت دى نيرو وزازى بيتز ومارك مارون وبيل كامب وبراين كالين وغيرهم، فيلم جوكر Joker مصنف عمل للكبار فقط، حيث يحتوى على الكثير من مشاهد العنف.