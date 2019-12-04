شكرا لقرائتكم خبر عن "حريم النار" ينير مسرح الطليعة.. غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يفتتح الفنان إسماعيل مختار، رئيس البيت الفني للمسرح، العرض المسرحي الجديد "حريم النار" من إنتاج فرقة مسرح الطليعة التابعة للبيت الفنى للمسرح، غدا الخميس 5 ديسمبر فى الـ 9 مساء، بقاعة زكي طليمات على مسرح الطليعة بالعتبة.

يذكر أن العرض عن نص "بيت برنارد ألبا" للكاتب الإسباني فدريكو جارسيا لوركا، ويتناول المرأة في الصعيد من خلال أم وبناتها، وتأثير أفكار وعادات الصعيد على حياتهم.

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"حريم النار" بطولة عايدة فهمى، منال زكي، عبير لطفي، نشوى إسماعيل، نسرين يوسف، أميرة كامل، كريستين عاطف، ديكور محمد سعد، أزياء شيماء محمود، موسيقى وألحان محمد حسني، مصمم إستعراضات محمد ميزو، مصمم إضاءة إبراهيم الفرن، من تأليف شاذلي فرح وإخراج محمد مكى.