محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:
قال الفنان أحمد سعد إنه لا يرضى إطلاقا بالحاق الأذى للفنانة سمية الخشاب، وذلك للعشرة التي كانت بينهما.
وفي مقابلة تلفزيونية في برنامج MBC Trending، شرح أحمد سعد أن مشكلة الشيك بينه وبين سمية الخشاب تم الاتفاق على حلها بالتراضي فعلا، وذلك بحضور أشخاص ذو مكانة كبيرة جدا، لكن الحظ لعب دورا في الإسراع بصدور حكم في القضية، وهو ما تفاجأ به أيضا على مواقع التواصل الاجتماعي، وأحزنه ذلك كثيرا.
وتابع أحمد سعد، إنه لم يصب بعقدة من الزواج، لكن زوجته المقبلة ستكون من خارج الوسط الفني.
وانفصل الفنان أحمد سعد عن زوجته سمية الخشاب بعد زواج استمر لمدة عام.
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو| أحمد سعد: لن أسمح بإيذاء سمية الخشاب وزوجتي القادمة من خارج الوسط لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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