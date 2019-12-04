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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- بهاء حجازي:
نشرت دانيا البناوي، زوجة الفنان كريم فهمي، عبر حسابها الشخصي بموقع "إنستجرام" صورة تجمعها به، تهنئه خلالها بعيد ميلاده.
وكتبت دانيا: "عيد ميلاد سعيد يا كل حاجة ليا، ربنا يخليك ليا، أنا بحب كل حاجة فيك لوحدها، ربنا يسعدك زي ما أنت على طول بتسعدنا، ويزيد الحب اللى بينا ويبعد عننا أي شر".
ويحتفل كريم فهمي بعيد ميلاده الـ37، إذ إنه مواليد 3 ديسمبر 1982.
يُذكر أن آخر أعمال كريم فهمي، مسلسل "أمر واقع" من بطولته إلى جانب، دينا فؤاد، نبيل الحلفاوي، نجلاء بدر، ريم مصطفى، ملك قورة، محمد سليمان، محسن منصور، نهي عابدين، لطفي لبيل، صبري عبد المنعم، أحمد وفيق، من تأليف محمد رفعت، وإخراج محمد أسامة.
كانت هذه تفاصيل خبر بصورة رومانسية.. هذا ما قالته زوجة كريم فهمي في عيد ميلاده لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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