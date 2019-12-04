بالصور- مؤتمر صحفي لـ "لوكاندة الأوباش".. والعرض اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365:

نشر الفنان حسن الرداد، عبر حسابه الشخصي بموقع "إنستجرام"، صورا من المؤتمر الصحفي لمسرحيته "لوكاندة الأوباش" التي تعرض لأول مرة اليوم الأربعاء، في السعودية.

وكتب الرداد: "من المؤتمر الصحفي اليوم في الرياض لمسرحية لوكاندة الأوباش، موسم الرياض".

لوكاندة الأوباش مسرحية غنائية استعراضية، عائلية، وتجمع كوكبة من نجوم الفن في العالم العربى، بطولة حسن الرداد، وتشاركه المطربة اللبنانية مايا دياب، التى تخوض تجربة المسرح للمرة الأولى، كما تشارك نجمة التلفزيون المصري إيمان العاصى، وحمدي الميرغني وماجد المصري وأوس أوس وسعد الصغير، من إنتاج حمدي بدر، وإخراج أشرف زكي.