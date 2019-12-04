شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. تريلر فيلم سكارليت جوهانسون Black Widow والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت شركة مارفل عن تريلر جديد لـ فيلم الأبطال الخارقين الجديد Black Widow، لـ سكارليت جوهانسون، ومن المقرر أن يطرح الفيلم في 1 مايو من العام المقبل 2020.

وكانت شركة مارفل قررت العمل مع جوهانسون من جديد على الشخصية، وذلك بعدما حققت نجاحاً كبيراً من خلال دورها في سلسلة Avengers، بدور فتاة المخابرات الروسية، لمدة أربعة أجزاء.

فيلم Black Widow من بطولة سكارلت جوهانسون، فلورنس بوج، روبرت داوني جونيور، راشيل وايز، ديفيد هاربور، وليام هيرت، راي وينستون، يا تي فاجنبل، ميشيل لي، أوليفر ريتشرز، أحمد بكير، يولاندا لينز، اليشم ما، نانا بلونديل، شينا ويست.

Advertisements

وتبدأ أحداث الفيلم عند الولادة، حيث تعطى الأرملة السوداء المعروفة أيضًا باسم ناتاشا رومانوفا، إلى مؤسسة الكي جي بي، التي تؤهلها نفسيا وجسديا لتكون وحدة من الأبطال الخارقين، ومن ثم تحاول الحكومة قتلها، الفيلم المستقل عن رومانوفا، يدور في الولايات المتحدة بعد 15 عامًا من سقوط الاتحاد السوفيتي.

على جانب آخر يعد هذا الفيلم أولى أفلام سكارليت جوهانسون التي تقوم فيها بلعب دور البطولة حول شخصيتها في أحداث سلسلة المنتقمون، وهي الوحيدة في أبطال العمل التي لم تقم بذلك بعد انتهاء السلسلة، حيث انتهجت شركة مارفل سياسة قامت فيها بإسناد كافة الأبطال لأعمال مختلفة منفردين باستثناء سكارليت التي اكتفت الشركة بظهورها ضمن أحداث الأفلام السابقة دون أن يكون لها فيلم منفرد حول شخصيتها، وهو ما يجعل الفيلم منتظراً من قبل كثيرين من جمهورها خاصة بعد وفاتها ضمن أحداث الجزء الأخير من avengers.

كما يعود الممثل العالمى روبرت داونى لعالم مارفل مرة أخرى بعد وفاته فى المشهد الأخير من فيلم avengers endgame، ليجسد الأداء الصوتى لمسلسل بعنوان what if يعرض عبر المنصة الرقمية الجديدة Disney+.

وسيلعب داونى دور تونى ستارك الشهير فى إنقاذ كوكب الأرض فى آخر مشاهد فيلم avengers endgame المتمم لسلسلة الأفينجرز الشهيرة، بحسب التقارير التى نشرتها وسائل الإعلام العالمية عن المسلسل الجديد.