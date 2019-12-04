مي العيدان تهاجم كاظم الساهر وتتهمه بالغياب عن “موسم الرياض” بسبب الازمة القطرية!

كتب امير فتحي في الأربعاء 4 ديسمبر 2019 05:54 صباحاً - شنت الإعلامية الكويتية مي العيدان هجوما لاذعا على الفنان العراقي كاظم الساهروذلك بعد اعتذاره عن حفله في ”موسم الرياض“في السعودية.

وقالت مي العيدان، عبر حسابها الرسمي على ”إنستغرام“:“زين، الحمد الله طلع عندك إحساس.. ليش ما تقول الصح إنك ما تقدر تحضر عشان الأزمة القطرية اللي صار لها أكثر من 3 سنوات مو لأنه العراق يمر بأزمة، مو من الثمانينيات والعراق ما تخلص أزماته، حربان، وموت، وكيماوي، وحصار، وإرهاب ، وزرقاوي، وزفتاوي، وتفجيرات يومية“.