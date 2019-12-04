كتب امير فتحي في الأربعاء 4 ديسمبر 2019 05:54 صباحاً - شنت الإعلامية الكويتية مي العيدان هجوما لاذعا على الفنان العراقي كاظم الساهروذلك بعد اعتذاره عن حفله في ”موسم الرياض“في السعودية.
وقالت مي العيدان، عبر حسابها الرسمي على ”إنستغرام“:“زين، الحمد الله طلع عندك إحساس.. ليش ما تقول الصح إنك ما تقدر تحضر عشان الأزمة القطرية اللي صار لها أكثر من 3 سنوات مو لأنه العراق يمر بأزمة، مو من الثمانينيات والعراق ما تخلص أزماته، حربان، وموت، وكيماوي، وحصار، وإرهاب ، وزرقاوي، وزفتاوي، وتفجيرات يومية“.
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كانت هذه تفاصيل خبر مي العيدان تهاجم كاظم الساهر وتتهمه بالغياب عن “موسم الرياض” بسبب الازمة القطرية! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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