ايات عرابي تثير الجدل بعد سخريتها من وفاة شعبان عبد الرحيم: “خلي السيسي ينفعك”!

كتب امير فتحي في الأربعاء 4 ديسمبر 2019 05:54 صباحاً - اثارت الاعلامية ايات عرابي الجدل بعد سخريتها من وفاة الفنان المصري الشعبي شعبان عبد الرحيم الذي رحل عن عالمنا امس بعد صراع مع المرض.
فقد كتبت ايات عرابي عبر حسابها على تويتر قائلة: “هلاك شعبان عبد الرحيم صاحب أغنية (بنحبك يا سيسي) خليه ينفعك !! “.
وقد تلقت عرابي الكثير من الردود الشاجبة لشماتتها في الموت، حيث كتب الممثل صلاح عبد الله قائلا: “شفتها صدفة وياريتني ماشفتها،وقلت أشوف الردود والحمدلله شفتها.. إنتي مش مننا ياآيات..مش إحنا اللي نشمت في الأموات.. حتى شوفي التعليقات..مابحبش الكُره لكن بكرهك ياآيات????”.
كما رد رجل الاعمال نجيب ساويرس عليها قائلا: “فيه وساخة أكتر من كده : لا شماتة فى الموت يا …. عديمة الأخلاق و التربية !”.
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