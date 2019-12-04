شكرا لقرائتكم خبر عن يحيى خليل يقدم حفلين بدار الأوبرا المصرية يومى 12 و13 ديسمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يقدم رائد الجاز يحيى خليل، حفلين موسيقيين بدار الأوبرا المصرية، يومي الخميس والجمعة الموافقين 12 و13 من شهر ديسمبر الحالي، وذلك على المسرح الصغير فى الـ 8 مساء، ومن المقرر أن يقدم خليل فى الحفل عدة مقطوعات موسيقية من أعماله المتميزة التى اشتهر بها على مدار مشواره الفنى، بالإضافة لعدد من المقطوعات الجديدة.

ومن المعروف أن يحيى خليل سافر إلى أمريكا خلال مشواره الفنى، ومكث هناك أكثر من 15 عاما، ودرس وتألق أيضًا كعازف على آلة الدرامز مع العديد من الفرق الأمريكية.

يحيى خليل عميد موسيقى الجاز فى مصر والشرق الأوسط، وأول من قام بمزج الموسيقى المصرية بموسيقى الجاز منذ ستينيات القرن الماضى، وطاف بأعماله معظم دول العالم وشارك فى العديد من المهرجانات الدولية، ونجح فى تكوين قاعدة جماهيرية عريضة من مختلف الفئات العمرية داخل مصر وخارجها، كما قدم حتى الآن أكثر من 5 آلاف حفل حول العالم.