شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أسماء حلقات مسلسل Lucifer قبل طرح الموسم الخامس فى يناير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت شبكة نيتفلكس عن عودة الموسم الخامس من مسلسل Lucifer، في يناير المقبل من عام 2020، ولم تكشف عن اليوم المحدد بالضبط، ولكن وبالرغم من ذلك كشفت عن أسماء 9 حلقات من الموسم الجديد من أصل 16 حلقة.

وأسماء الحلقات هى :

1. Really Sad Devil Guy

2. Lucifer! Lucifer! Lucifer!

3. Diablo

4. It Never Ends Well for the Chicken

5. Detective Amenadiel

6. BluBallz

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7. Our Mojo

8. Spoiler Alert

9. {C}

وكانت قد سعت الشبكة إلى زيادة عدد ساعات الموسم الخامس والأخير من العمل، ليصبح بذلك عدد حلقاته 16، وجاءت هذه الخطوة لإضافة حلقات إضافية بسبب دعم متابعى العمل، وهي نفس القاعدة التي انتقل المسلسل من شبكة Fox السابقة إلى Netflix، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع " deadline".

وستصل عدد حلقات مسلسل Lucifer إلى 77 حلقة مع انتهاء الموسم الخامس والأخير، وبذلك سيكون Lucifer واحدا من أطول المسلسلات الأصلية على شبكة Netflix.

المسلسل ينتمى لفئة الدراما والجريمة، وعرض على شبكة فوكس لأول مرة فى 25 يناير 2016 يحتوى على شخصيات من تأليف نيل جيمان، وسام كيث، ومايك درينجنبيرج.

يشارك فى بطولة مسلسل Lucifer عدد كبير من النجوم أبرزهم توم أليس، لاورين جيرمان، كيفين أليخاندرو، ليزلى آن براندت، سكارليت إستفز، كيفن رانكين، راشيل هاريس.

قصة المسلسل مبنية على أحداث كتاب القصص الهزلية ساندمان والذى أصبح لاحقًا بطل الرواية المصورة الجانبية سلسلة كتاب لوسيفر Lucifer DC Comics التى كتبت بواسطة مايك كارى، وتدور حول الشيطان لوسيفر أمير الجحيم الذى يشعر بالملل وينجذب إلى سحر مدينة لوس أنجلوس، حيث يفتتح "بارًا" صغيرًا بعد تقاعده من مهامه الأبدية، لينخرط فى مجموعة من الجرائم الغامضة مع مساعديه من الشياطين.