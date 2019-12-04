مدحت العدل يكشف تفاصيل مسلسل يسرا في رمضان 2020

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:

كشف السيناريست مدحت العدل لبرنامج MBC Trending، ملامح شخصية يسرا في مسلسلها الجديد خلال رمضان 2020.

وقال العدل، إن يسرا في المسلسل، "سيدة عربية تقف داعمة لزوجها الذي يشعر في لحظة ما بحاجته للتجديد والتغيير، كأنها لم تعد موجودة ليكتشف أنها بالفعل مخلصة له".

ومن المنتظر أن تطل الفنانة يسرا على شاشة الدراما الرمضانية العام المقبل، من خلال مسلسل يكتبه المؤلف مدحت العدل.