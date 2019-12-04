محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:
كشف السيناريست مدحت العدل لبرنامج MBC Trending، ملامح شخصية يسرا في مسلسلها الجديد خلال رمضان 2020.
وقال العدل، إن يسرا في المسلسل، "سيدة عربية تقف داعمة لزوجها الذي يشعر في لحظة ما بحاجته للتجديد والتغيير، كأنها لم تعد موجودة ليكتشف أنها بالفعل مخلصة له".
ومن المنتظر أن تطل الفنانة يسرا على شاشة الدراما الرمضانية العام المقبل، من خلال مسلسل يكتبه المؤلف مدحت العدل.
كانت هذه تفاصيل خبر مدحت العدل يكشف تفاصيل مسلسل يسرا في رمضان 2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.