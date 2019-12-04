بوسي بـ"البيجاما" في أحدث ظهور

محمد اسماعيل - القاهرة - نشرت المطربة بوسي عبر صفحتها الرسمية بموقع "إنستجرام"، صورًا من أحدث جلسة تصوير . وظهرت بوسي في الصور بالبيجاما أمام شجرة الكريسماس، ونالت الصور إعجاب متابعيها. يذكر أن اَخر أعمال بوسي، هو فيلم " إنت حبيبي وبس"، بطولة محمود الليثي، هالة فاخر، صوفينار، ومن إخراج أحمد البدري، وإنتاج أحمد السبكي، والذي طرح في موسم عيد الأضحى الماضي.

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