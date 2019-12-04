بنشر صورة العقد.. ابنة طلعت زكريا تستعد لعمل فني جديد

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محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (الخليج 365):
نشرت الفنانة إيمي طلعت زكريا، عبر حسابها الشخصي بـ"إنستجرام"، صورًا لها من كواليس تحضريها لعمل فني جديد، بعد وفاة والدها.
وكتبت إيمي: "دعواتكم، عمل فني جديد، قريبا"، وجمعتها الصورة بإيمان السيد وأيمن منصور.
يُذكر أن الفنان طلعت زكريا رحل عن عالمنا 8 أكتوبر الماضي، بعد صراع مع المرض، عن عمر يناهز 59 سنة، ودفن في الإسكندرية، مسقط رأسه.
كان آخر أعمال الفنان طلعت زكريا فيلم "حليمو أسطورة الشواطئ"، بطولة ريم البارودي، نرمين ماهر، بيومي فؤاد، كريم أبوزيد، رامي غيط، أميمة طلعت زكريا، تأليف محمد فضل، إخراج محمد سعيد.
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