بينهم رامي مالك.. طرح بوسترات أبطال فيلم "جيمس بوند"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:

نشرت الشركة المنتجة لفيلم جيمس بوند الجديد "No Time To Die"، أو "لا وقت للموت"، بوسترات منفردة لنجوم الفيلم، بينها بوستر للفنان الأمريكي من أصل مصري رامي مالك.

وقد جاء طرح البوسترات قبل يوم واحد من الكشف عن البرومو الرسمي للفيلم، حيث أعلنت الشركة أمس عن طرحها للتريللر الرسمي للفيلم اليوم الأربعاء.

ومن المقرر أن يعرض الفيلم في دور العرض 2 أبريل 2020.

ويشارك في فيلم "جيمس بوند 25" مجموعة من النجوم الكبار، منهم رامي مالك، وجيفري رايت، ودانيال كريج، الذي يعود لتقديم دور جيمس بوند للمرة الأخيرة في مسيرته، وتلعب الفرنسية ليا سيدو دور العميلة "لاشانا لينش"، أما ناعومي هاريس فتلعب دور "إيف مونييني".