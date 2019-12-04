بالفيديو.. روان بن حسين: الحمل علمني أخفف الطيش في حياتي

أعلنت الفاشينيستا الكويتية روان بن حسين، عن حملها بشكل رسمي، لتقطع بذلك كافة “الشكوك” التي أُثيرت خلال الأيام الماضية حول مسألة حملها في طفلها الأول.

وقالت روان بن حسين، في مقطع فيديو بثّته عبر قناتها على موقع “اليوتيوب”، إن أكبر إنجاز حققته في حياتها هو اتخاذها قرارًا بتأسيس عائلة في هذا العمر الصغير، لافتًة إلى أنها لم تقلل من شأن إنجاز العمل أو الدراسة، بل تعتبر تحمل مسؤولية طفل وحياته وسعادته وإضحاكه ومستقبله وصحته ودراسته أكبر تحدّ تواجهه في حياتها.

وأكدت “بن حسين” أنها كانت تقول لنفسها إن الغربة علمتها قدر أهلها ووالدها ووالدتها والأشياء التي يفعلونها من أجلها، ولكن تجربتها مع الحمل جعلتها تستوعب 1% من الأشياء التي مرّ بها أهلها، واصفًة شعورها بوجود طفل في حياتها ومسؤولة عن قطعة منها والحب الذي تحسّ به ويكبر بداخلها يوميًا لا يوصف.

واستطردت قائلًة إنها تزوجت في رمضان الماضي وقررت أن يكون أول شهور الزواج خاصة بها وبأهلها، لأنها تقدر الحياة العائلية وتحترم رغبة أهلها وأخواتها وزوجها الذين يفضلون الابتعاد عن الأضواء عكس حياة الشهرة التي اختارتها؛ فإن أهلها غير مجبورين على المشاركة في هذه الحياة.

وشددّت “روان” على أن شهور الحمل الأولى كانت صعبة للغاية وكانت تتعب في “الوحم” والوقوف للانتهاء من “الفوتوسيشن”، موضحًة أن روان الإنسانة التي ستظل كما هي ولن تتغير بعد الزواج والحمل، وستظل تساند أسرتها ماديًا ومعنويًا.

وأردفت الفاشينيستا الكويتية أن شعور حب الطفل بداخلها ولم تره بعد، وعدّها للأيام يوميًا بعد يوم، ومتى تتعرف على طفلها أو طفلتها لا يوصف، موضحًة: “أنا إنسانة على كثر ما عندي أصدقاء أوقات أحس بالوحدة وأجلس آخر اليوم ما عندي صديق أو صديق أستأنس به وأتأكد أن ابني أو بنتي هيكونوا أصدقائي وما راح أحتاج لحد فلدي القطعة اللي أنا أولى فيها وهي أولى فيني”.

ونوهت إلى أن شعورها تجاه المسؤوليات تغير، حيث بدأت تحسب مواعيد سفرها وكل اهتمامتها من جديد، وهي لم تكن تحسب لذلك، مبينة: “علمني الحمل أن شريك حياتنا ليس الشخص الذي يقول أحبك بل الشخص الذي يتحمل مسؤولية العائلة والطفل أمام الله والناس وأمامك وأن يكون كفء لأن يتزوج ويكون أبْ”.

وواصلت روان بن حسين حديثها قائلًة: “الزواج والحمل علمني أخفف الطيش وأكون أهدأ وعلمني الصبر وأن ثقتي في الله تكون أكبر”، مردفًة: “الله يرزق كل محروم ومبسوطة وايد إنكم كبرتوا معاي بالغربة 5 سنوات ومراهقتي والأغلاط اللي سويتها في السوشال ميديا وأنا أمْ أيضًا”.

وقالت للجمهور إنها صورت “فوتو” لإعلان حملها على أن تنشر عبر حسابها على موقع “إنستغرام” هذا الأسبوع، مؤكدًة أنها ستشاركهم بمقاطع فيديو جديدة، تتحدث فيها عن صحة الطفل وغذائه والمحافظة عليه.

وفاجأت روان بن حسين الجمهور في شهر أغسطس الماضي بأنها تزوّجت، ولكنها كشفت في المقطع أن زواجها كان في رمضان الماضي أي بين شهري مايو ويونيو، وبذلك فقد أخفت خبر زواجها قرابة 3 أشهر.

وعاشت روان بن حسين مع أسرتها معظم حياتها في بريطانيا، وتلقّت تعليمها الجامعي في جامعة ويستمنستر في لندن، وحصلت منها على إجازة في الحقوق، وتُعدّ عارضة أزياء وناشطة في مجال الموضة على مواقع التواصل الاجتماعي، يتابعها ما يقارب الـ 4 ملايين شخص على إنستغرام، حيث أطلقت علامة تجارية خاصة بها باسم Housw of rawan، لمنتجات ومستحضرات التجميل، كما أطلقت مبادرة روان بن حسين للمحاماة لدعم المرأة الكويتية، وتم تصنيفها أيضًا ضمن قائمة أجمل 100 وجه لعام 2017 من قبل موقع “boutHer”.

ودخلت روان عالم الشهرة عندما بدأت بتوثيق رحلة التحوّل إلى فتاة رشيقة على حسابها الخاص عبر إنستغرام، بعد أن عانت كثيرًا من الوزن الزائد، وبدأت بعرض الأزياء والملابس، وعملت مع أشهر مصوّري الأزياء في العالم، مثل تيد بيكر.