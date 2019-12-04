شاهد.. ماذا كشف تامر امين عن انفصال اصالة وطارق العريان؟

كتب امير فتحي في الأربعاء 4 ديسمبر 2019 03:54 صباحاً - أكد الإعلامي المصري تامر أمين خبر انفصال الفنانة السورية أصالة عن زوجها المنتج طارق العريان، خلال حديثه عن بكائها في الحفل.

كلام تامر امين جاء تعليقا على حديث المذيعة هبة الأباصيري عن أصالة وقالت إنها صديقتها وتتمنى أن تمر المحنة التي تؤثر على نفسيتها على خير، ليرد تامر أمين ويقول إنها انفصلت.

وتابع قائلا: “في النهاية ما نقوله ربنا يهدي النفوس ولو في إمكانية لعودتهما ياريت ولو كان الانفصال خير لهما يبقى خلاص”، مطالبا هبة الأباصيري بعدم التحيز لأصالة والوقوف بجانبها دون معرفة تفاصيل الأزمة.